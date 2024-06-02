5 أعراض و6 نصائح.. "التشنج الحراري" لدى الأطفال في توضيح لـ"سعود الطبية"

وأوضحت المدينة أن هذه التشنجات قد تستمر لبضع دقائق ومن ثم تتوقف من تلقاء نفسها، وقد تستمر الحمى بعد توقف التشنج لبعض الوقت، وعادة يشعر بعض الأطفال بالنعاس بعد انتهاء نوبات التشنج.