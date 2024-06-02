5 أعراض و6 نصائح.. "التشنج الحراري" لدى الأطفال في توضيح لـ"سعود الطبية"

عرفت مدينة الملك سعود الطبية التشنج الحراري لدى الأطفال بأنه عبارة عن نوبة تشنج قد تحدث عند الأطفال ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات والمصابين بالحمى وارتفاع في درجات الحرارة فوق 38 درجة مئوية.
وأوضحت المدينة أن هذه التشنجات قد تستمر لبضع دقائق ومن ثم تتوقف من تلقاء نفسها، وقد تستمر الحمى بعد توقف التشنج لبعض الوقت، وعادة يشعر بعض الأطفال بالنعاس بعد انتهاء نوبات التشنج.
وحول الأعراض قالت سعود الطبية إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بشكل سريع، وانحراف العين لجانب واحد أو دحرجتها إلى الخلف، وفقدان الوعي أو الإغماء لمدة تستمر من 30 ثانية إلى 5 دقائق تقريبًا، وصرير الأسنان أو الفك، وضيق التنفس وصعوبته.
ونصحت بالمحافظة على برودة الطفل قدر الإمكان عند إصابته بالحمى، وخلع الملابس الثقيلة عنه بحيث يرتدي طبقة واحدة فقط، والتأكد من اعتدال درجة حرارة الغرفة، واتباع تعليمات الطبيب بخصوص جرعات الدواء المناسبة، وإعطاء أدوية خافضة للحرارة مثل الباراسيتامول، وتشجيعه على شرب المزيد من السوائل، مثل الحليب أو الماء والعصائر الطازجة.