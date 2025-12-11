ليست الحلويات فقط.. طبيب بريطاني: أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان

لكن الصدمة تكمن في ما يسمى بـ"السكريات الخفية"، فمنتجات مثل الزبادي المُنكّه، الكاتشب، حبوب الإفطار، وحتى بعض الصلصات، قد تحتوي على سكريات مضافة بشكل غير ظاهر، ويطالب سيتيا بقراءة الملصقات الغذائية بعناية.