في دراسة شملت 12 ألف طفل.. هذا هو تأثير الشخير على سلوك المراهقين وقدراتهم العلمية

وفي الدراسة التي نُشِرَت على موقع "JAMA Network Open"، وجد الباحثون أن المراهقين الذين يعانون من الشخير 3 مرات أو أكثر في الأسبوع، يُظهرون مشاكل سلوكية، مثل عدم الانتباه في الصف أو صعوبات في بناء صداقات، بالإضافة إلى مشكلات في التعبير عن أفكارهم وعواطفهم. ومع ذلك، لم يُظهروا أي اختلافات في قدراتهم المعرفية مثل القراءة أو اللغة أو الذاكرة مقارنة بأقرانهم الذين لا يشخرون، كما لوحظ أن معدلات الشخير تقل مع التقدم في العمر، حتى دون علاج.