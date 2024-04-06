يمديك تكمل.. "الصحة": توقّفت عن التدخين في رمضان ساعات طويلة

وقالت في إنفوجراف نشرته اليوم: إن أعراض انسحاب النيكوتين تبدأ بعد 4 إلى 24 ساعة من تدخين آخر سيجارة، وتبلغ ذروتها بعد حوالي 3 أيام من الإقلاع عن التدخين، ثم تتراجع شيئًا فشيئًا خلال 3 إلى 4 أسابيع.