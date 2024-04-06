يمديك تكمل.. "الصحة": توقّفت عن التدخين في رمضان ساعات طويلة

دعت وزارة الصحة المدخنين لاستغلال قدرتهم على التخلّي عن السيجارة لساعات طويلة خلال الصيام في نهار رمضان، والتفكير في الإقلاع التدريجي أو النهائي عن التدخين بعد رمضان.
وقالت الصحة: استمرّ في التوقف عنه.. توقفت عنه في رمضان ساعات طويلة.. يمديك توقف عنه بعد رمضان أيامًا طويلة أيضًا.
ونصحت بالاستمرار في التقليل من التدخين بعد رمضان تدريجيًّا لتقليل خطر الإصابة بالأمراض التنفسية والقلب والشرايين والسرطان.
وقالت في إنفوجراف نشرته اليوم: إن أعراض انسحاب النيكوتين تبدأ بعد 4 إلى 24 ساعة من تدخين آخر سيجارة، وتبلغ ذروتها بعد حوالي 3 أيام من الإقلاع عن التدخين، ثم تتراجع شيئًا فشيئًا خلال 3 إلى 4 أسابيع.