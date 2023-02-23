قد تكون عَرَضًا لأمراض خطيرة.. عوامل أساسية لمشكلة "انتفاخ البطن"

و"لعلاج مشكلة انتفاخ البطن يجب استشارة طبيب اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي يصف عادة عقاقير تساعد على امتصاص الغازات؛ ولكن استنادًا إلى سبب المرض يمكن أن يصف بروبيوتيك وأدوية إنزيمية لاستعادة التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء. وعمومًا للتخلص من هذه المشكلة يجب اتباع نظام غذائي صحيح خالٍ من الأطعمة التي تسبب الشعور بعدم الراحة".