قد تكون عَرَضًا لأمراض خطيرة.. عوامل أساسية لمشكلة "انتفاخ البطن"

كشف اختصاصي في الأمراض الباطنية، عن أن انتفاخ البطن قد يكون من أعراض التهاب البنكرياس، أو اختلال التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء.
وقال الدكتور فلاديمير نيرونوف: إن انتفاخ البطن أو كثرة الغازات، يمكن أن يحدث على خلفية أمراض خطيرة وليس فقط بسبب سوء التغذية.
وأضاف في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "انتفاخ البطن مشكلة مزعجة لأنها تسبب عدم الراحة وقرقرة في البطن، وهذه الحالة يمكن أن تحدث ليس فقط بسبب سوء التغذية؛ بل أيضًا على خلفية أمراض خطيرة من بينها التهاب البنكرياس واختلال التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي وعدم تحمل اللاكتوز ومرض الأحشاء وانسداد الأمعاء".
وتابع وفق "روسيا اليوم": يمكن أن يحدث انتفاخ البطن لدى النساء الحوامل بسبب التغيرات الهرمونية؛ ولكن السبب الأكثر انتشارًا هو عدم اتباع نظام غذائي صحي. وتناول كمية كبيرة من الطعام وكذلك تناول الطعام بسرعة.
وأكمل نيرونوف: "يجب مضغ الطعام جيدًا وليس على عجل، وبعكسه سيحدث انتفاخ في البطن وتكوين الغازات. وأيضًا يجب عدم الإفراط في تناول أطعمة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن. ومن الأفضل عدم تناول المشروبات المحلاة والمياه المعدنية الغازية والمعجنات والبقوليات والخبز الأسود والأبيض والبطاطس والأطعمة الأخرى الغنية بالنشا والكربوهيدرات السريعة".
وأضاف: يمكن أن يحدث انتفاخ البطن نتيجة تناول أطعمة ومنتجات غير متوافق بعضها مع بعض؛ فمثلًا يُفَضل تناول الفواكه قبل ساعة من تناول الطعام أو بعد ساعتين على تناوله.
و"لعلاج مشكلة انتفاخ البطن يجب استشارة طبيب اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي يصف عادة عقاقير تساعد على امتصاص الغازات؛ ولكن استنادًا إلى سبب المرض يمكن أن يصف بروبيوتيك وأدوية إنزيمية لاستعادة التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء. وعمومًا للتخلص من هذه المشكلة يجب اتباع نظام غذائي صحيح خالٍ من الأطعمة التي تسبب الشعور بعدم الراحة".