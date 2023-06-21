هذه الفاكهة تخفّض ضغط الدم وتحسّن النوم والمزاج.. واظب عليها

وأشار الخبراء، إلى أن الكرز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يسهم في تنظيم الإلكتروليت في الجسم. وهذا مهم جداً من وجهة نظر الوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم، الذي يصاحبه عادة اختلال الإلكتروليت عند دخول كمية كبيرة من الصوديوم إلى الجسم.