طبيبة تحذر من عادة شائعة بعد تناول الطعام تمثل خطراً على المعدة

ووفقاً لتقرير على موقع "غازيتا رو" الروسي، تقول غوستروس: عند الاستلقاء، تصبح المعدة أفقية… ما قد يمنع العضلة العاصرة من الإغلاق بإحكام، فيرجع محتوى المعدة إلى المريء، هذا الارتداد يمكن أن يسبّب حرقة ومَرِض مزمن في المريء إن استمر، بالإضافة إلى بطء الهضم واضطراب حركة الأمعاء.