طبيبة تحذر من عادة شائعة بعد تناول الطعام تمثل خطراً على المعدة

حذّرت الدكتورة أناستاسيا غوستروس، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، من عادة شائعة يمارسها كثيرون وهي الاستلقاء مباشرة بعد وجبة دسمة. وشرحت أن ذلك قد يؤدي إلى ارتجاع المعدة والمريء نتيجة ضغط محتويات المعدة على العضلة العاصرة السفلى للمريء، ما يمنعها من الإغلاق بشكل محكم ويعيد الحمض إلى المريء.
ووفقاً لتقرير على موقع "غازيتا رو" الروسي، تقول غوستروس: عند الاستلقاء، تصبح المعدة أفقية… ما قد يمنع العضلة العاصرة من الإغلاق بإحكام، فيرجع محتوى المعدة إلى المريء، هذا الارتداد يمكن أن يسبّب حرقة ومَرِض مزمن في المريء إن استمر، بالإضافة إلى بطء الهضم واضطراب حركة الأمعاء.
من انتفاخ إلى سمنة
وترصد الدكتورة غوستروس عدة نتائج سلبية لهذه العادة الشائعة وتقول هضم أبطأ واضطرابات في الامتصاص
الاستلقاء يعرقل تمعّج ( حركة المعدة )، ما يؤخر عملية خلط الطعام بالعصارات الهضمية، ويطيل بقاء الطعام في المعدة، ما يسبب ثقل، انتفاخ، غثيان، وتدهور امتصاص العناصر الغذائية.
تأثير على الوزن والتمثيل الغذائي
نمط خامل بعد الأكل يقلّل من استهلاك الطاقة وتُخزّن السعرات في البطن والخصر.
اضطراب النوم والهضم ليلاً
تناول الطعام قبل النوم مباشرة يربك الهضم ويعيق النوم المريح؛ ما يسبب استيقاظًا متكررًا وكوابيس، وثقلًا صباحًا.
كيف تحافظ على هضم صحي؟
تنصح الدكتورة غوستروس بـ:
-مشي خفيف أو الجلوس عموديًا لمدة 20–30 دقيقة بعد الأكل لتفعيل حركة الأمعاء.
-الاستلقاء أو النوم لكن بعد مرور ساعة ونصف إلى ساعتين على الأقل.
-تناول العشاء قبل النوم بمدة 3–4 ساعات لتفادي اضطراب الهضم والنوم.
وتضيف غوستروس: "التخلي عن عادة الاستلقاء مباشرة بعد الطعام يساعد الجسم على الهضم بسهولة وفعالية أكبر، ويخفف حرقة المعدة وثقل البطن، ويساعد على الحصول على نوم هانئ ليلاً".