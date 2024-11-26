قدماك تكشفان أسرار صحتك.. احذر من علامات قد تشير إلى أمراض خطيرة

كشف الدكتور إريك بيرغ في مقطع فيديو حديث على منصة "يوتيوب" أن القدمين قد تكونان "نافذة"، تكشف عن مشكلات صحية غير مرئية في الجسم، مشيرًا إلى أن أعراضًا شائعة، مثل التورم أو التقلصات، قد تكون مؤشرًا على أمراض أساسية.