قدماك تكشفان أسرار صحتك.. احذر من علامات قد تشير إلى أمراض خطيرة

كشف الدكتور إريك بيرغ في مقطع فيديو حديث على منصة "يوتيوب" أن القدمين قد تكونان "نافذة"، تكشف عن مشكلات صحية غير مرئية في الجسم، مشيرًا إلى أن أعراضًا شائعة، مثل التورم أو التقلصات، قد تكون مؤشرًا على أمراض أساسية.
وأوضح بيرغ أن بعض التغيرات التي تظهر على القدمين قد تكون دليلاً على مشكلات صحية. ومن ذلك: خدر القدمين الذي قد يكون ناتجًا من نقص فيتامين B1، ويمكن للبنفوتيامين (شكل دهني من الفيتامين) أن يساعد في تخفيف الأعراض.
وقد تشير أصابع القدم الزرقاء إلى اضطرابات في الجهاز العصبي الودي، ويمكن للمغنيسيوم أن يساعد في تحسين الحالة.
وتقلصات القدم تعتبر من العلامات المبكرة لنقص المغنيسيوم؛ ويُنصح بزيادته في النظام الغذائي، مع الحذر من الجرعات الزائدة.
وتورم القدمين قد يدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مرض السكري؛ ما يستدعي استشارة الطبيب.
وتغيُّر لون أسفل الساقين والقدمين قد يكون علامة على تجلُّط الأوردة العميقة؛ وهو أمر يتطلب تدخلاً طبيًّا فوريًّا.
وألم أصبع القدم الكبير يُعَدُّ من أعراض النقرس الناتج من تراكم حمض البوليك؛ ويُنصح بتقليل الأوكسالات في النظام الغذائي.
وأكد بيرغ -بحسب صحيفة ميرور- أهمية مراجعة الأطباء المتخصصين عند ملاحظة أي تغييرات غير طبيعية في القدمين؛ لكونها قد تكون مؤشرًا مبكرًا لأمراض خطيرة.