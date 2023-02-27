للهاربين من حفلات الأكل.. هل يمكن أكل وجبات محمّلة بالدهون؟ "الخضيري" يجيب

تفصيلاً، قال "الخضيري"؛ عبر حسابه على "تويتر": "يسألني الأصدقاء الذين يتهرّبون مني في الكشتات وحفلات الأكل؛ هل نأكل هذا يا دكتور؟ وهذا؟ (فقط اليوم؟ ما دمنا في مناسبة؟)، فقلت: لا يضر إذا مرة في الأسبوع أو مرتين؛ لكن المشكلة إذا كان ذلك يومياً".