للهاربين من حفلات الأكل.. هل يمكن أكل وجبات محمّلة بالدهون؟ "الخضيري" يجيب

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إنه لا يضر أكل بعض الوجبات المحمّلة بالدهون؛ شريطة ألا يزيد الأمر على مرة واحدة أو مرتين على الأكثر أسبوعياً، مشيراً إلى أهمية مزاحمة هذه الوجبات بالسَلطة.
تفصيلاً، قال "الخضيري"؛ عبر حسابه على "تويتر": "يسألني الأصدقاء الذين يتهرّبون مني في الكشتات وحفلات الأكل؛ هل نأكل هذا يا دكتور؟ وهذا؟ (فقط اليوم؟ ما دمنا في مناسبة؟)، فقلت: لا يضر إذا مرة في الأسبوع أو مرتين؛ لكن المشكلة إذا كان ذلك يومياً".
وأضاف في نصيحة مهمة، يقول: "دائماً إذا أكلت فزاحم بسَلطة مختلطة بالثوم والبصل والليمون؛ لفوائدها في كسر الدهون وحرق السعرات الدهنية".