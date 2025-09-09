أمراض البنكرياس.. خطر صامت والتشخيص المبكر مفتاح الوقاية

وأكد الدكتور أن الوقاية تبدأ من نمط حياة صحي، يشمل الامتناع عن التدخين والكحول، والحرص على الغذاء المتوازن والرياضة اليومية بما لا يقل عن 30 دقيقة، إلى جانب مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض، أو قبل استخدام أدوية قد تؤثر على البنكرياس، مثل إبر التنحيف.