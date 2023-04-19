عدم انتظام ضربات القلب.. 6 علامات تحذر من الخطر

قال الدكتور أياز سلطان، استشاري أمراض القلب في عيادة بال مول الطبية، إن عدم انتظام ضربات القلب يمكن أن يعني أن قلبك قد خرج عن إيقاعه المعتاد سواء من حين لآخر أو بشكل دائم. والعلامة التحذيرية الرئيسية لعدم انتظام ضربات القلب هي وجود خفقان - إدراك لضربات قلبك.