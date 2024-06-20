المرأة الحامل في الحر الشديد.. مخاطر وأمراض كثيرة تهدد صحة الجنين

وأشار إلى أن أحد المجالات التي لم تحظ بالقدر نفسه من الاهتمام هو التأثير طويل المدى الذي قد يحدثه التعرض إلى الحرارة أثناء الحمل على الطفل. ولاستكشاف هذا السؤال، تم إجراء مراجعة منهجية لجميع الأبحاث الموجودة حول آثار التعرض إلى الحرارة أثناء الحمل على الصحة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية في وقت لاحق من الحياة.