السخانات والمكيفات تُرَسبها.. "الخضيري": ضرر الأملاح يكمن في نزعها بشدة

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن الجسم يستهلك الأملاح ويستفيد منها بصفة لحظية؛ مشيرًا إلى أن الأملاح متنوعة ومتعددة وليست ملح الطعام فقط.
وأوضح "الخضيري" أن الزائد من الأملاح يخرج مع البول؛ مؤكدًا أن نقص الأملاح قد يسبب خمولًا وكسلًا وتعبًا وإرهاقًا وأعراضًا أخرى.
وأضاف: "لذا لا ضرر لهذه الأملاح؛ بل الضرر من نزعها وفلترتها بشدة؛ حيث يفقد الجسم الأملاح النادرة "البوتاسيوم والمغنيسيوم.. إلخ".
وتابع عبر حسابه على منصة "إكس": "السخانات والمكيفات الصحراوية تحتفظ بالأملاح وتراكمها وترسبها ولا تهضمها ولا تحللها".