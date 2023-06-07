تحذير من "الهالات السوداء" تحت العين.. قد تدل على 5 مشاكل صحية

قد يكون هذا سببًا في ظهور الهالات تحت العينين، وعند وجود مثل هذه المشكلة يظهر أولًا تورّم في القدمين والساقين، ومن ثم ضيق التنفس واضطراب النبض، ويضاف لها بعد ذلك انتفاخ في الوجه.