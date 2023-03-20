خبراء حول حصول المملكة على ثاني أكثر شعوب العالم سعادةً: الإنسان مصدر البهجة

إلى هذا، شدد المدرب الدولي لتطوير الذات صالح أبكر، أن لكل شيء حكمه في خلقه وتكوينه، وأن القلب الصغير الذي يأتي بحجم قبضة اليد، مليء بالمشاعر العذبة ولم يوجد عبثاً، فحين ولادتك في لحظاتك الأولى في هذه الحياة أسعدت والديك، ولم تكتفِ بذلك بل كل شخص في المستشفى وخارجها يراك ينتابه شعور السعادة، وقبل ذلك كل التجهيزات لقدومك كانت على قدمٍ وساق والكل في سعادةٍ وبهجة، إذاً أنت سعادة.. فاستمتع برحلتك في الحياة وعِش حياتك بسعادة.