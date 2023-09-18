فتش عن "التوفة".. ماذا تعرف عن "داء الملوك؟ هنا أعراضه وسبل الوقاية

وتشمل الأعراض التي يجب على الأشخاص الانتباه إليها ألما شديداً مفاجئاً في أحد المفاصل، عادة ما يكون بإصبع القدم الكبير، ولكن يمكن أن يكون في مفاصل أخرى في القدمين أو الكاحلين أو اليدين أو الرسغين أو المرفقين أو الركبتين.