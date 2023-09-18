فتش عن "التوفة".. ماذا تعرف عن "داء الملوك؟ هنا أعراضه وسبل الوقاية

"داء الملوك" أو "لعنة الأثرياء" أسماء متداولة لمرض النقرس، وذلك لأنه تاريخيًا أصاب الناس الذين يتناولون أنظمة غذائية غنية باللحوم الحمراء والمأكولات البحرية الفاخرة.
النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن ارتفاع نسب حمض اليوريك الذي يشكل بلورات صغيرة، تعرف باسم التوفة، داخل المفاصل وحولها، فإذا شقت هذه الحصوات طريقها إلى المفاصل، فإنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب يسبب تهيجًا وتورمًا وألمًا شديدًا.
وتشمل الأعراض التي يجب على الأشخاص الانتباه إليها ألما شديداً مفاجئاً في أحد المفاصل، عادة ما يكون بإصبع القدم الكبير، ولكن يمكن أن يكون في مفاصل أخرى في القدمين أو الكاحلين أو اليدين أو الرسغين أو المرفقين أو الركبتين.
وفي حين أن النقرس في حد ذاته ليس مميتًا، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تغير الحياة إذا لم يتم علاجه، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وهناك تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تمنع النقرس، وتشمل: "تناول نظام غذائي صحي متوازن، وتقليل استهلاك الكحول، وشرب الكثير من السوائل، وممارسة الرياضة بانتظام، والتوقف عن التدخين، مع استشارة طبيبك العام حول مكملات فيتامين سي".
إن الهدف الرئيسي للعلاج هو تهدئة أعراض النوبات الحادة؛ حيث يمكن الوقاية من النوبات المتكررة بواسطة العديد من العقاقير التي تستخدم لخفض مستويات حمض البول المصلي.
كما أن استخدام كمادات الثلج لمدة 20 إلى 30 دقيقة عدة مرات يومياً يعمل على تخفيف الألم، ويمكن بخفض مستويات حمض البول أن يشفي المرض، كما يُعد علاج الأمراض المصاحبة أمرًا هامًا أيضًا.