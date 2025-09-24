"النمر" يحذر من القسطرة الوقائية بعد الخمسين: مخاطر تفوق الفائدة دون أعراض

وأوضح النمر أن مخاطر القسطرة، رغم ندرتها، مثل النزيف، أو الجلطة الدماغية، أو توقف القلب، أو حتى الوفاة، قد تفوق الفائدة المرجوة منها في حال عدم وجود مؤشرات سريرية قوية.