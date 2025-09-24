"النمر" يحذر من القسطرة الوقائية بعد الخمسين: مخاطر تفوق الفائدة دون أعراض

في توضيح طبي مهم، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من إجراء القسطرة القلبية الاستكشافية بشكل وقائي لمن تجاوز سن الخمسين دون وجود أعراض أو دلائل واضحة على انسداد الشرايين.
وأوضح النمر أن مخاطر القسطرة، رغم ندرتها، مثل النزيف، أو الجلطة الدماغية، أو توقف القلب، أو حتى الوفاة، قد تفوق الفائدة المرجوة منها في حال عدم وجود مؤشرات سريرية قوية.
وأشار إلى أن ظهور الشرايين بشكل "طبيعي" خلال القسطرة لا يعني بالضرورة عدم التعرض لجلطة مستقبلية، وذلك بسبب وجود تراكمات صغيرة من الكولسترول قد تكون عرضة للتخثر لاحقًا.
وأكد أن التوصيات الطبية العالمية تُفضل تقييم عوامل الخطورة مثل ضغط الدم، والسكري، ومستوى الكولسترول، ونمط الحياة، كنهج وقائي أكثر فعالية لمن يريد الاطمئنان على صحته القلبية دون أعراض، بدلًا من اللجوء للقسطرة الاستكشافية غير المبررة.