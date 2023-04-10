"السبعي" محذرًا: تناول أكثر من 270 جرامًا من اللحوم مضر... وتسبب هذه الأمراض

وأشار السبعي إلى أن استهلاك اللحوم إذا تجاوز الحد المناسب ستصبح ضارة، وقد تسبب عدة أمراض، منها النقرس وبعض أنواع الحصوات، ويعتمد مقدار استهلاكها على مدى نشاط الشخص وشرب السوائل، حيث لابد من تقليل الكميات في حال عدم بذل نشاط بدني مناسب للكميات أو حال عدم استهلاك مياه بقدر كافٍ.