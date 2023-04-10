"السبعي" محذرًا: تناول أكثر من 270 جرامًا من اللحوم مضر... وتسبب هذه الأمراض

أوصى رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حسن السبعي بأن لا يتجاوز تناول اللحوم 270 جرامًا في اليوم الواحد للأشخاص البالغين، وألا يزيد استهلاك اللحوم الحمراء لأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع، خصوصًا من اللحوم الحمراء.
وأشار السبعي إلى أن استهلاك اللحوم إذا تجاوز الحد المناسب ستصبح ضارة، وقد تسبب عدة أمراض، منها النقرس وبعض أنواع الحصوات، ويعتمد مقدار استهلاكها على مدى نشاط الشخص وشرب السوائل، حيث لابد من تقليل الكميات في حال عدم بذل نشاط بدني مناسب للكميات أو حال عدم استهلاك مياه بقدر كافٍ.
وتعتبر المائدة الرمضانية غنية بالأطباق الشعبية المتنوعة في مناطق المملكة، سواء كان ذلك على مائدة الإفطار أو السحور.