اضبط انفعالاتك.. تحسين نمط حياتك مفروش بـ 5 نصائح من "صحة القصيم"

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، عن 5 وسائل مهمة لتحسين نمط الحياة، مشيرة إلى أهمية التغذية والرياضة والنوم.
وأوضحت "صحة القصيم"، أن النوم الكافي إحدى وسائل تحسين نمط الحياة، حيث يعمل على تحسين الصحة الجسدية والعقلية، ويزيد من الإنتاجية، كما أن الرياضة وسيلة تزيد الطاقة والتركيز وتخفّض مستويات الإجهاد والقلق والاكتئاب.
ودعت المديرية، إلى "التركيز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة واللحوم البيضاء والأسماك"، و"إدارة الإجهاد والقلق للتعامل مع الضغوط وضبط الانفعالات، محذرةً من "التدخين؛ حيث يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان".