اضبط انفعالاتك.. تحسين نمط حياتك مفروش بـ 5 نصائح من "صحة القصيم"

وأوضحت "صحة القصيم"، أن النوم الكافي إحدى وسائل تحسين نمط الحياة، حيث يعمل على تحسين الصحة الجسدية والعقلية، ويزيد من الإنتاجية، كما أن الرياضة وسيلة تزيد الطاقة والتركيز وتخفّض مستويات الإجهاد والقلق والاكتئاب.