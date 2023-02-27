لتفادي "الحرقة".. أطعمة ومشروبات تكرهها معدتك الفارغة في هذه الحالة!

حددت خبيرة تغذية روسية قائمة بمواد وأطعمة، حذّرت من تناولها على معدة فارغة؛ لما تسببه من مضاعفات سيئة على الجسم.
ونصحت الخبيرة ناتاليا كروغلوفا، بعدم تناول عدد من المواد والأطعمة في حال وجود أمراض بالجهاز الهضمي؛ حيث تتسبب هذه المواد بشعور بعدم الراحة عند تناولها على معدة فارغة.
وشملت القائمة الفواكه الحمضية وعصائرها التي تحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تسبب حرقة المعدة وآلام المعدة والتقيؤ، بالإضافة لعدم شرب القهوة والصودا.
كما حذرت الخبيرة من تناول بعض المعجنات الساخنة التي يمكن أن تتسبب بحرقة في المعدة والانتفاخ.
كانت دراسة قد حددت الآثار الجانبية المحتملة لشرب الكثير من القهوة، حيث تتسبب بالأرق والقلق والتوتر والجفاف ومشاكل في الجهاز الهضمي والحموضة المعوية.