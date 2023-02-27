لتفادي "الحرقة".. أطعمة ومشروبات تكرهها معدتك الفارغة في هذه الحالة!

ونصحت الخبيرة ناتاليا كروغلوفا، بعدم تناول عدد من المواد والأطعمة في حال وجود أمراض بالجهاز الهضمي؛ حيث تتسبب هذه المواد بشعور بعدم الراحة عند تناولها على معدة فارغة.