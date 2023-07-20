ما أسبابه ونتائجه؟ "العلاج الرئيسي لتصلّب الشرايين" تكشفه "فهد الطبية"

وقالت إن "من الأمراض التي تنتج عن هذا التصلب أمراض القلب التاجية، والذبحة الصدرية، ومرض الشريان السباتي، وإن من عوامل الخطورة "التاريخ العائلي، والكوليسترول المرتفع في الدم، وزيادة الوزن أو السمنة".