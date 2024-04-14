متلازمة "القولون العصبي".. "سعود الطبية" تُبرز 4 أعراض و7 حالات تستدعي مراجعة الطبيب

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن متلازمة القولون العصبي تعتبر اضطرابًا شائعًا يؤثر على الأمعاء الغليظة، ويستطيع بعض الأشخاص التحكم في أعراضه عن طريق إدارة النظام الغذائي ونمط الحياة والتوتر.
وأضافت "سعود الطبية" أن أبرز أعراض القولون العصبي تتمثل في: ألم البطن أو التقلصات، والانتفاخ والغازات الزائدة، والإسهال والإمساك، ووجود مخاط في البراز.
ونصحت في إنفوجرافيك لها بمراجعة الطبيب في حالة تناقص الوزن ونزف الدم من المستقيم، والإسهال في الليل، والتقيؤ غير المُفَسَّر، وفقر الدم المرتبط بنقص الحديد، وصعوبة في البلع، وألم مستمر بعد نفث الغازات أو بعد التبرز.