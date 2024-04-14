متلازمة "القولون العصبي".. "سعود الطبية" تُبرز 4 أعراض و7 حالات تستدعي مراجعة الطبيب

ونصحت في إنفوجرافيك لها بمراجعة الطبيب في حالة تناقص الوزن ونزف الدم من المستقيم، والإسهال في الليل، والتقيؤ غير المُفَسَّر، وفقر الدم المرتبط بنقص الحديد، وصعوبة في البلع، وألم مستمر بعد نفث الغازات أو بعد التبرز.