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متلازمة "القولون العصبي".. "سعود الطبية" تُبرز 4 أعراض و7 حالات تستدعي مراجعة الطبيب

تُعتبر اضطرابًا شائعًا يؤثر على الأمعاء الغليظة ويستطيع بعضُ الأشخاص التحكم فيها
مدينة الملك سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن متلازمة القولون العصبي تعتبر اضطرابًا شائعًا يؤثر على الأمعاء الغليظة، ويستطيع بعض الأشخاص التحكم في أعراضه عن طريق إدارة النظام الغذائي ونمط الحياة والتوتر.

وأضافت "سعود الطبية" أن أبرز أعراض القولون العصبي تتمثل في: ألم البطن أو التقلصات، والانتفاخ والغازات الزائدة، والإسهال والإمساك، ووجود مخاط في البراز.

ونصحت في إنفوجرافيك لها بمراجعة الطبيب في حالة تناقص الوزن ونزف الدم من المستقيم، والإسهال في الليل، والتقيؤ غير المُفَسَّر، وفقر الدم المرتبط بنقص الحديد، وصعوبة في البلع، وألم مستمر بعد نفث الغازات أو بعد التبرز.

مدينة الملك سعود الطبية
القولون العصبي

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