"النمر": تكلّس الشرايين قد يرتفع 25٪ سنويًّا دون خطورة.. واستخدام الأسبرين مشروط بـ3 عوامل

في توضيح طبي، أشار استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، إلى أن رقم تكلّس الشرايين (Calcium Score) غالبًا ما يرتفع تدريجيًّا مع التقدم في العمر، ووجود عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين، مؤكدًا أن الزيادة البسيطة لا تعني بالضرورة تدهور الحالة الصحية.