موجودة في كل بيت.. خبيرة تغذية: هذه 10 أطعمة سوبر لتعزيز صحتك

يحتوي البيض على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وهو مصدر كبير للبروتين، فهو يحتوي على فيتامين A للمساعدة في الحماية من العدوى والمرض، وفيتامين E المفيد لصحة الأعصاب، وفيتامين D للحفاظ على صحة العظام والعضلات، وهو موجود في عدد قليل جدًا من الأطعمة الأخرى.