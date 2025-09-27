من العسل إلى الراحة.. تقرير: 9 إجراءات بسيطة توقف نزلات البرد قبل أن يشتد المرض

كشف تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الصحي عن تسعة إجراءات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد في إيقاف نزلات البرد عند أول شعور بالمرض، مما يخفف من حدتها دون منع الإصابة تمامًا. ويؤكد التقرير أن الشخص البالغ العادي يصاب بنزلتين إلى ثلاث نزلات سنويًا، تستمر كل منها أسبوعًا في المتوسط، مع ذروة الأعراض خلال الأيام الثلاثة الأولى، وقد تطول بعضها إلى أسبوعين.