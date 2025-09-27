من العسل إلى الراحة.. تقرير: 9 إجراءات بسيطة توقف نزلات البرد قبل أن يشتد المرض

كشف تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الصحي عن تسعة إجراءات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد في إيقاف نزلات البرد عند أول شعور بالمرض، مما يخفف من حدتها دون منع الإصابة تمامًا. ويؤكد التقرير أن الشخص البالغ العادي يصاب بنزلتين إلى ثلاث نزلات سنويًا، تستمر كل منها أسبوعًا في المتوسط، مع ذروة الأعراض خلال الأيام الثلاثة الأولى، وقد تطول بعضها إلى أسبوعين.
"إذا كنت تشعر بأنك على وشك الإصابة بنزلة برد، فقد تتساءل عن كيفية إيقاف هذه النزلة. وهناك أشياء يمكنك القيام بها قد تخفف من حدة مرضك، ولكن لا يمكنك منع الإصابة به تمامًا"، يقول التقرير، مشددًا على أهمية الراحة والتغذية لتعزيز المناعة.
يوصي التقرير بإضافة العسل إلى الماء أو الشاي، إذ "يساعد العسل على تخفيف السعال" بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، مع تناول ملعقة أو اثنتين يوميًا.
كما ينصح بشرب الكثير من السوائل مثل الماء والعصائر للحفاظ على رطوبة الجسم، مما يخفف التهاب الحلق واحتقان الأنف.
بالإضافة إلى ذلك، يُشجّع على ممارسة تمارين خفيفة لتعزيز المناعة، مع الحذر من الإجهاد، وتناول أطعمة غنية بالبروتين والفيتامينات مثل اللحوم الخالية من الدهون، الحبوب الكاملة، والخضروات.
أما الحساء الساخن، خاصة حساء الدجاج، فيُعد "خيارًا مهدئًا" بفوائده المضادة للالتهابات، إلى جانب حساء الخضار أو العدس للنباتيين.
ومن بين النصائح الأخرى: الغرغرة بالماء المالح (نصف ملعقة صغيرة ملح في كوب دافئ) عدة مرات يوميًا لتخفيف التهاب الحلق.
أخذ إجازة مرضية للراحة الكاملة، حيث "يستطيع جسمك مقاومة الفيروس بشكل أفضل إذا كنت مرتاحًا جيدًا".
يُفضَّل أيضًا استخدام أدوية بدون وصفة مثل مسكنات الألم للحمى، وأدوية الحساسية للسيلان.
وأخيرًا يمكن استخدام بخاخ الأنف الملحي بعد الاستحمام الساخن لترطيب الممرات الأنفية.
ويختم التقرير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تساعد في الشعور بالتحسن السريع، لكن استشارة الطبيب ضرورية إذا استمرت الأعراض.