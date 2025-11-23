مبدداً المخاوف.. طبيب عظام: لا دليل قوي يربط بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

تثير طقطقة الأصابع، التي يمارسها كثيرون بدافع التوتر أو كعادة يومية، مخاوف شائعة بخصوص الأضرار المحتملة على المفاصل. غير أن خبراء يوضحون أن هذه الطَرْقَة قد تكون غير مؤذية إذا لم تصحبها أعراض مقلقة.
لماذا نسمع صوت الطقطقة؟
وفقًا لتقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، يقول الدكتور سيد نديم عباس، المتخصص في آلام المفاصل، إن الصوت ناتج غالبًا عن فقاعات غازية داخل السائل الزليلي في المفصل، تنهار عند تغيّر الضغط، وليس من احتكاك العظام.
الخرافة الأكبر
لا يوجد دليل قوي يربط بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل. دراسات عديدة، بحسب تقارير طبية متخصصة، تؤكد أن الصوت ناتج عن تغير ضغط الغازات وليس تآكلًا غضروفيًا.
كما نقلت بعض المصادر عن أطباء أن المرضى سُجّلوا لديهم انخفاض في قوة القبضة أو انتفاخ بسيط في اليد فقط في حالات ندرة، دون ارتباط واضح بمرض مزمن مثل التهاب المفاصل.
متى يجب القلق؟
يرى الدكتور عباس مراجعة الطبيب إذا رافقت الطقطقة: آلام مستمرة، تورم أو سخونة في المفصل، انخفاض في حركة المفصل أو "انغلاقه"
يقول عباس: "إذا كانت مؤلمة أو مصحوبة بانغلاق المفصل أو تورم مستمر، فيجب تقييم الحالة طبياً".
نصائح للحفاظ على صحة المفاصل:
-ممارسة تمارين منخفضة التأثير مثل السباحة وركوب الدراجة.
-تقوية العضلات المحيطة بالمفصل لتخفيف الضغط
-عند ظهور أعراض مثل الألم أو التورم، لا تتوقف عن النشاط ولكن استبدله بتمارين موجهة وبرامج إعادة تأهيل
في غياب الأعراض المؤلمة أو الالتهابية، يمكن اعتبار طقطقة الأصابع عادة غير ضارة. لكنّ الانتباه مهم إذا رافقتها أحاسيس غير طبيعية، لأنها قد تكون إشارة لحالة صحية أعمق تستدعي مراجعة طبية.