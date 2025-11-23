مبدداً المخاوف.. طبيب عظام: لا دليل قوي يربط بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

تثير طقطقة الأصابع، التي يمارسها كثيرون بدافع التوتر أو كعادة يومية، مخاوف شائعة بخصوص الأضرار المحتملة على المفاصل. غير أن خبراء يوضحون أن هذه الطَرْقَة قد تكون غير مؤذية إذا لم تصحبها أعراض مقلقة.