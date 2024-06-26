تعرف على 3 نصائح مهمة قبل شراء النظارات الشمسية

نبّه تجمع القصيم الصحي إلى أن النظارات المقلّدة قد تتسبّب في ضعف النظر والصداع وجفاف العين.
وقدم في "إنفوجرافيك" عبر منصة "إكس"، أهمَّ النصائح قبل شراء النظارات الشمسية، تحت عنوان "نقاط أساسية عند شراء نظارتك الشمسية".
تضمّنت تلك النصائح: اختر النظارات الشمسية التي تحجب "99%" من الأشعة فوق البنفسجية، وتحتوي على ملصق "حماية 100% ضد كل من أشعة UVA و UVB"، اشترِ النظارةَ كبيرةَ الحجم، كبيرةَ الإطار عند الإمكانية، فكلما زادت التغطية في النظارات قلّ ضرر أشعة الشمس على العينين.
كما نصح تجمع القصيم الصحي بأن تكون العدسات مستقطبة تحتوي على فلتر يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطح المستوية.
وذكر أنّ اختلاف ألوان العدسات والتكلفة ليس لها بالضرورة دور في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.