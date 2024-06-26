تعرف على 3 نصائح مهمة قبل شراء النظارات الشمسية

تضمّنت تلك النصائح: اختر النظارات الشمسية التي تحجب "99%" من الأشعة فوق البنفسجية، وتحتوي على ملصق "حماية 100% ضد كل من أشعة UVA و UVB"، اشترِ النظارةَ كبيرةَ الحجم، كبيرةَ الإطار عند الإمكانية، فكلما زادت التغطية في النظارات قلّ ضرر أشعة الشمس على العينين.