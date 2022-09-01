لا ترمِ قشر البيض.. يحتوي على فوائد غير متوقعة

وحتى لو لم تكن من محبي القهوة؛ فإن قشور البيض قد تكون مفيدة عند إضافتها لأي أنواع من الطعام؛ مثل طحنها وتحويلها إلى مسحوق، وإضافتها لمشروب بروتين أو مشروب صحي؛ فهي تساعد كثيرًا في تقوية العظام لامتلاكها نسبة كبيرة من الكالسيوم.