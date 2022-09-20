"الصحة": من حق المريض أن يُوصف له الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري

قالت وزارة الصحة: إنه من حق المريض أن يصف له الطبيب الدواء بالاسم العلمي فقط؛ لزيادة خيارات الدواء، مما يسهل توفره في الصيدليات.
وأضافت الوزارة أنه ليس هناك اختلاف بين الدواء بالاسم التجاري أو الاسم العلمي، والاختلاف في السعر فقط.
ولفتت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر" إلى أن الاسم العلمي يتيح لك صرف الدواء من جميع الشركات التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، فيما يحدد الاسم التجاري شركة بعينها.
ويحق للمريض وفق الوزارة طلب كتابة الاسم العلمي للدواء، وعدم إلزامه بصرفه من مكان محدد، وسؤال الصيدلي عن جميع الخيارات الموجودة.