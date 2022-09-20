"الصحة": من حق المريض أن يُوصف له الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري

ولفتت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر" إلى أن الاسم العلمي يتيح لك صرف الدواء من جميع الشركات التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، فيما يحدد الاسم التجاري شركة بعينها.