دراسة تحذر النساء: الإفراط في تناول القهوة يخفض كثافة العظام ويهدد بالهشاشة

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Nutrients" العلمية المتخصصة في التغذية، أن الباحثين اعتمدوا على بيانات قرابة 10 آلاف امرأة تبلغ أعمارهن 65 عامًا فأكثر، حيث جرى تتبع عادات شرب القهوة والشاي لديهن، إلى جانب قياس التغيرات طويلة المدى في كثافة المعادن في العظام، وهي مؤشر أساسي لتقييم خطر الإصابة بهشاشة العظام.