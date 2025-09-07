ممنوع دون استشارة.. طبيب أعصاب: الإفراط في تناولها هذه المكملات الغذائية قد يسمّم دماغك

وقال تشين لصحيفة "تايمز ناو" الهندية: "إن تجاوز 25 ملغ من الزنك يوميًا يعطل امتصاص النحاس فيؤدي إلى تلف الحبل الشوكي وصعوبة المشي"، مشيرًا إلى أن فيتامين أ بجرعات أعلى من 1.5 ملغ يُحدث "ورمًا دماغيًا كاذبًا" يصاحبه صداع شديد وضبابية الرؤية، بينما تؤدي جرعات فيتامين د العالية إلى تراكم الكالسيوم في الدم ما يسبب "الارتباك والاكتئاب وحالات ذهانية".