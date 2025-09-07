ممنوع دون استشارة.. طبيب أعصاب: الإفراط في تناولها هذه المكملات الغذائية قد يسمّم دماغك

حذّر طبيب الأعصاب الدكتور باي بينج تشين من تحوّل ثلاثة مكملات غذائية "شائعة" إلى سموم عصبية عند تناولها دون إشراف طبي، وهي: الزنك، وفيتامين أ، وفيتامين د، مؤكدًا أن الجرعات الزائدة قد تُصيب الدماغ بالتلف وتُحدث أعراضًا تبدأ بالوخز وتنتهي بالهلوسة.
وقال تشين لصحيفة "تايمز ناو" الهندية: "إن تجاوز 25 ملغ من الزنك يوميًا يعطل امتصاص النحاس فيؤدي إلى تلف الحبل الشوكي وصعوبة المشي"، مشيرًا إلى أن فيتامين أ بجرعات أعلى من 1.5 ملغ يُحدث "ورمًا دماغيًا كاذبًا" يصاحبه صداع شديد وضبابية الرؤية، بينما تؤدي جرعات فيتامين د العالية إلى تراكم الكالسيوم في الدم ما يسبب "الارتباك والاكتئاب وحالات ذهانية".
وأكد الخبراء أن الغذاء المتوازن يغني عن المكملات، داعين إلى الالتزام بالجرعات الطبية وعدم تحويل المكملات إلى عادة يومية دون مراقبة.