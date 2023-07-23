4 أكواب بعدها هلوسة.. كيف تتعامل مع زيادة جرعة الكافيين؟ "الصحة" تجيبك

وبيّنت المديرية، عبر إنفوجرافيك معلوماتي، أن الحد الأقصى من الكافيين للبالغ 400 ملجم باليوم، مشيرة إلى أن هذه الكمية توازي 4 أكواب من القهوة السوداء.