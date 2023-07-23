4 أكواب بعدها هلوسة.. كيف تتعامل مع زيادة جرعة الكافيين؟ "الصحة" تجيبك

أوضحت وزارة الصحة، ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، كيفية التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين، مبرزة الحد الأقصى اليومي، وأعراض زيادته.
وبيّنت المديرية، عبر إنفوجرافيك معلوماتي، أن الحد الأقصى من الكافيين للبالغ 400 ملجم باليوم، مشيرة إلى أن هذه الكمية توازي 4 أكواب من القهوة السوداء.
وقالت "صحة حفر الباطن"، إن أعراض زيادة جرعة الكافيين "الهلوسة، والأرق والغثيان، وتسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع وآلام الصدر، وفقدان التحكم في العضلات".
وأشارت إلى أنه يمكن التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين بـ"شرب الماء، وممارسة نشاط خفيف، وأكل الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن".