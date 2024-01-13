جهّز حقيبة الإسعافات الأولية.. 9 نصائح لـ "كشتة" صحية

دعت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إلى تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في رحلة برية، وكشفت عن 9 نصائح لكشتة صحية.