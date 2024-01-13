جهّز حقيبة الإسعافات الأولية.. 9 نصائح لـ "كشتة" صحية

دعت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إلى تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في رحلة برية، وكشفت عن 9 نصائح لكشتة صحية.
وحثّت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، على "اصطحاب أغطية ووشاحات وجوارب للتدفئة" لكشته صحية، مشيرة إلى أنه "عند قيادة الدراجات النارية بكافة أنواعها تأكّد من أخذ احتياطات الأمان خاصة خوذة الرأس. "
وأضافت: "احذر النوم عند الفحم أو الحطب والمكان مغلق"، و"تجنّب استخدام البنزين وإشعال النار"، و"احرص على نظافة اليدين عند تحضير الطعام".
وأردفت: "مارس الأنشطة الحركية" ، و"تجنّب المأكولات الدسمة واحرص على الغذاء الغني بالخضراوات والفواكه"، و"استخدم ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن".