تحذير لـ"الصحة الخليجي" من "إشاعة الأسبوع".. العزلة من عوامل تقدم العمر!

وتفصيلًا، قال المجلس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": إن كثيرًا من الناس يعتقد أن العزلة والوحدة من عوامل تقدم العمر الطبيعية، وأنها من سمات المرحلة العمرية، والحقيقة أن العزلة والوحدة ليست من العوامل الطبيعية للتقدم في العمر، ولا تعبّر عن الشخصية؛ وإنما هي حالة تؤثر في شعور الشخص بفقدان الترابط مع محيطه وقلة في التواصل والتفاعل مع الآخرين.