دراسة حديثة تكشف فوائد الشاي الأسود وبعض التوابل لصحة القلب وإبطاء الشيخوخة

الشاي الأسود وبعض التوابل لها خصائص فريدة لا يزال العلم يبحث فيها لمعرفة فوائدها في تقليل الإجهاد، وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
وفي ذات السياق كشفت دراسة علمية أجرتها جامعة أيداهو الأمريكية، أن التوابل مثل الفلفل الأسود والقرفة والقرنفل تحتوي على مركبات البوليفينول التي تسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي، وتبطئ شيخوخة الخلايا، وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
وأظهرت الدراسة أن المشاركين حصلوا على نحو 680 ملج من البوليفينول شهريًا من التوابل وحدها، ما يمثل 12% من إجمالي استهلاكهم لهذه المواد.
وفي المقابل أكدت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن تناول الشاي الأسود يوميًا يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى 19%.
وأوصت الجمعية الأمريكية للتغذية بتناول 400 - 600 ملج من مركبات "فلافان-3-أولز" يوميًا، أي ما يعادل 3 - 4 أكواب من الشاي، لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.