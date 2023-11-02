دراسة مثيرة للقلق.. هل يهدد استخدام الجوال الرجال بالعقم؟

وقالت ريتا رحبان، وهي باحثة أولى ومساعدة تدريس في قسم الطب الوراثي والتنمية في كلية الطب بجامعة جنيف وفي المركز السويسري لعلم السموم البشري التطبيقي (SCAHT) وهي أيضًا المؤلف الأول والقائد المشارك للدراسة: "تم إجراء الدراسات السابقة التي تقيّم العلاقة بين استخدام الهواتف المحمولة وجودة السائل المنوي على عدد صغير نسبيًّا من الأفراد، ونادرًا ما يأخذون في الاعتبار معلومات نمط الحياة، وقد تعرضوا للتحيز في الاختيار؛ حيث تم تجنيدهم في عيادات الخصوبة.. لقد أدى هذا إلى نتائج غير حاسمة".