دراسة: ميكروبيوم الأمعاء قد يتحكم في الحالة النفسية للأطفال

كشفت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن تركيب بكتيريا الأمعاء في مرحلة الطفولة المبكرة قد يلعب دوراً رئيسياً في تطور القلق والاكتئاب لدى الأطفال في سنوات لاحقة.
وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين كانت بكتيريا Clostridiales وLachnospiraceae هي السائدة في أمعائهم في عمر السنتين، أظهروا في سن السابعة والنصف أعراضاً أعلى للقلق والاكتئاب مقارنة بغيرهم.
كما ربط الباحثون هذه التغيرات بتكوين وصلات عصبية غير مستقرة في مناطق الدماغ المسؤولة عن العواطف، تم رصدها بتقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي عند بلوغ الأطفال السادسة من العمر.
وأُجريت الدراسة ضمن مشروع GUSTO السنغافوري على 55 طفلاً، حيث تم تحليل عينات من البراز ومتابعة تطورهم العصبي والسلوكي حتى سن الدراسة.
وأكدت الباحثة الرئيسية بريجيت كالاغان أن البكتيريا المعوية قد تؤثر في تكوين الدوائر العصبية خلال فترات النمو الحساسة، ما يجعل التدخل الغذائي المبكر عاملاً مهماً في الوقاية من الاضطرابات العاطفية المستقبلية.
وأشار العلماء إلى أن الحفاظ على توازن الميكروبيوم عبر نظام غذائي صحي وغني بالألياف والبروبيوتيك قد يكون وسيلة فعالة لتحسين الصحة النفسية للأطفال.