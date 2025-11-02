دراسة: ميكروبيوم الأمعاء قد يتحكم في الحالة النفسية للأطفال

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين كانت بكتيريا Clostridiales وLachnospiraceae هي السائدة في أمعائهم في عمر السنتين، أظهروا في سن السابعة والنصف أعراضاً أعلى للقلق والاكتئاب مقارنة بغيرهم.