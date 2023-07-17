تهويل فلا تنخدع.. "الخضيري" مبرزًا أسباب تساقط الشعر والحل: الإعلانات كاذبة!

وصف أستاذ وعالِم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إعلانات تساقط الشعر بالكاذبة، داعيًا إلى عدم الانخداع بها، مشيرًا إلى أسباب التساقط والحل.
وقال "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر": "لا تخدعك إعلانات كاذبة لعلاج تساقط الشعر، ولا لتنمية الشعر، والتي فيها كذب ومبالغة كبيرة وتهاويل".
وأوضح أن "تساقط الشعر له أسباب عدة؛ منها وجود التهاب فطري يسبب التساقط (ويعُالج بمضاد فطري مناسب)، أو سوء تغذية أو نقص فيتامينات أو أسباب أخرى".
وتابع: "حلوله بالتغذية الجيدة أو فيتامينات، ولا يمكن الحل بزيت أو شامبو؛ لأن ذلك تغذية سطحية لا تمثل ولا 10% من التغذية الحقيقية للشعر".
وأردف: "تغذية الشعر الحقيقية الفعالة من الداخل ومن تغذية البصيلات من داخل فروة الرأس، وهي من الغذاء أو الفيتامينات، وليس الغسيل بشامبو ولا زيت سطحي".