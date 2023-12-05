كما حصل لأحد المرضى.."النمر": الكي بالنار لا يفيد جلطة القلب!

وتابع: "أنا لي معه تجربة سيئة سببت لي تشوهًا في القدم من شدة الكي وصل للعظم للأسف، ولا زلت أتعالج من التبعات، الحمد لله الطب تطور، ولعله درس نستفيد منه وما نكرره ونحذر غيرنا منه، فالنار تدمر الجسم ولا تداويه".