أطعمة مهمة لجهازك الهضمي خلال رمضان.. معظمها متواجد في مطبخك

يمكن أن تحدث بعض المشاكل في الجهاز الهضمي من خلال ما تأكله، على سبيل المثال إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الألياف أو البروبيوتيك في نظامك الغذائي؛ فهذا هو السبب في أن من المهم تناول الكثير من الأطعمة المفيدة لجهازك الهضمي وتجنب تلك التي تضر به.