"استشاري نفسي" يحذّر: تناول المضادات الحيوية دون داعٍ يسبب القلق والاكتئاب

وأضاف العصيمي، أن تناول المضادات في هذه الحالة قد يتسبب في حدوث آثار جانبية ضارة على الصحة الجسدية أو النفسية (من ضمنها آثار عصبية ونفسية نادرة قد تحدث من أهمها القلق والاكتئاب)، كما يعزز مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أيضًا؛ فعندما يتناول الشخص مضادًّا حيويًّا للعدوى الفيروسية؛ فإن المضاد الحيوي قد يهاجم البكتيريا النافعة الموجودة في الجسم ويخلق فرصة للبكتيريا الضارة لتحل محل البكتيريا النافعة، التي لها تأثيرات هامة في الصحة الجسدية والنفسية.