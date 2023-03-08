الطعام المتوازن ليس مفيدًا لصحتك فقط.. 3 فيتامينات يمكن أن تحميك من "فقدان البصر"

مع تقدم العمر وتحديدًا في الخمسينيات والستينيات، من المتوقع أن يصاب الأشخاص بما يُعرف بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر بالكامل في الحالات القصوى.
المستشارة السريرية بكلية أخصائيي البصريات بروسيا، دينيس فون مكوبتوم، كشفت عن كيفية تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) من خلال النظام الغذائي.
ويؤثر AMD في البداية على مركز رؤيتك، بدلًا من الرؤية المحيطية، ويمكن أن يظهر على شكل ضبابية في الرؤية أو تشوش. ويمكن أن يتطور هذا إلى فقدان البصر بالكامل في المركز؛ مما يؤدي إلى ظهور بقعة سوداء.
وفي الحالات الشديدة -ولكن النادرة- يمكن أن يؤدي إلى العمى.
وأوضحت فون مكوبتوم وفق "روسيا اليوم": "إن تناول الطعام الصحي ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب؛ بل يمكن أن يكون له تأثير على عينيك".
وأضافت: أولًا، هناك مواد ضارة معينة تسمى المؤكسدات في الجسم يُعتقد أنها متورطة في عملية الشيخوخة. في العين يمكن أن تتسبب المواد المؤكسدة في تدهور الخلايا بشكل أسرع؛ مما قد يؤدي إلى حالة تسمى الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).
ولحسن الحظ، هناك بعض المواد التي يمكن العثور عليها في الأطعمة التي تسمى مضادات الأكسدة والكاروتينات، مثل اللوتين والزياكسانثين. قد تساعد هذه في الحماية من المؤكسدات".
ووفق الخبيرة، هناك ثلاثة فيتامينات يمكن أن تحمي من AMD بسبب خصائصها المضادة للأكسدة وهي A وC وE.
وتابعت: "يمكن العثور على فيتامين A في منتجات الألبان والأسماك الزيتية وبعض الخضار مثل الجزر. ويوجد فيتامين C في الفواكه مثل الكيوي والمانجو. ويمكن العثور على فيتامين E في بذور عباد الشمس والأفوكادو والطماطم المجففة. ويوجد اللوتين والزياكسانثين بشكل رئيسي في الخضار الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ؛ ولكن أيضًا في الذرة والقمح الصلب وصفار البيض".
وأضافت: "الفائدة الثانية هي أن اتباع نظام غذائي صحي جيد؛ يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان البصر".
وقالت فون مكوبتوم: "إذا شهدت حالة AMD؛ فقد تلاحظ أن رؤيتك ليست جيدة كالمعتاد؛ لا سيما الخطوط المستقيمة التي تبدو متموجة. ويصبح من الصعب التعرف على الوجوه، أو قراءة أو مشاهدة التلفزيون.
ولفتت إلى أن حوالى 10 إلى 15% من الأشخاص الذين يعانون من AMD المبكر سيطوّرون AMD الرطب، ويعانون من فقدان سريع للرؤية. ويمكن علاجه إذا تم اكتشافه بسرعة".
وتشمل الأعراض الأخرى لـAMD رؤية الخطوط المستقيمة على أنها متموجة أو ملتوية، وكائنات تبدو أصغر من المعتاد، وقد تبدو الألوان أقل سطوعًا مما كانت عليه من قبل، ورؤية الأشياء غير الموجودة (الهلوسة).