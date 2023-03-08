الطعام المتوازن ليس مفيدًا لصحتك فقط.. 3 فيتامينات يمكن أن تحميك من "فقدان البصر"

ويؤثر AMD في البداية على مركز رؤيتك، بدلًا من الرؤية المحيطية، ويمكن أن يظهر على شكل ضبابية في الرؤية أو تشوش. ويمكن أن يتطور هذا إلى فقدان البصر بالكامل في المركز؛ مما يؤدي إلى ظهور بقعة سوداء.