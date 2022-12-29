FDA الأمريكية توافق على "الرصاصة السحرية لإنقاص الوزن" للأطفال من 12 عامًا

وفي التجارب السريرية، فقد المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا والذين أخذوا الحقنة الأسبوعية 14% من وزن أجسامهم على مدار 64 أسبوعًا، ويتطابق هذا تقريبًا مع التجارب التي أجريت على البالغين، حيث فقد المتلقون 15% من وزنهم بعد 68 أسبوعًا.