ليست بديلاً للسكر.. دراسة تحذر من خطر المحليات الصناعية على صحة القلب

ولفت الباحثون إلى أن "النتائج تشير إلى أن هذه الإضافات الغذائية، التي يستهلكها ملايين الأشخاص يومياً وتتواجد في آلاف الأطعمة والمشروبات، لا ينبغي اعتبارها بديلاً صحياً وآمناً للسكر، بما يتماشى مع الموقف الحالي للعديد من الوكالات الصحية".