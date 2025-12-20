دراسة: عصير الشمندر يعزّز اللياقة البدنية ويدعم صحة كبار السن

أما فيما يتعلق بوظائف الدماغ، فقد كانت النتائج أقل وضوحًا، إذ أظهرت بعض الدراسات تحسّنًا طفيفًا في الانتباه وسرعة رد الفعل وبعض مؤشرات الذاكرة عند تناول عصير الشمندر، إلا أن الباحثين أكدوا أن الأدلة القاطعة على تأثيره المعرفي المستدام لا تزال غير كافية. ومع ذلك، أشاروا إلى أن تحسين تدفّق الدم قد يدعم بشكل محتمل وظائف الدماغ، خاصة عند الجمع بين التغذية الصحية والنشاط البدني.