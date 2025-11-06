"تأثير المعطف الأبيض".. "النمر" يوضح ظاهرة ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا عند زيارة الطبيب

أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن ما يقارب 20٪ من الأشخاص الطبيعيين قد يُسجِّلون ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم عند زيارة الطبيب، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تُعرف طبيًا باسم "تأثير المعطف الأبيض".
وأضاف النمر عبر حسابه على منصة “إكس” أن الظاهرة لا تقتصر على الأصحاء فقط، بل تشمل أيضًا نحو 30٪ من مرضى ضغط الدم الذين تكون قراءاتهم مستقرة عند القياس في منازلهم، إلا أنهم يُظهرون ارتفاعًا عابرًا داخل العيادات أثناء الفحص الطبي.
ويُرجع الأطباء هذه الظاهرة إلى القلق والتوتر اللحظي الذي يصيب بعض الأشخاص أثناء الفحص، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الضغط، لا يُعد دليلاً على وجود مرض مزمن، لكنه يستدعي متابعة القياسات المنزلية المنتظمة لتحديد الحالة بدقة.