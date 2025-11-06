"تأثير المعطف الأبيض".. "النمر" يوضح ظاهرة ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا عند زيارة الطبيب

وأضاف النمر عبر حسابه على منصة “إكس” أن الظاهرة لا تقتصر على الأصحاء فقط، بل تشمل أيضًا نحو 30٪ من مرضى ضغط الدم الذين تكون قراءاتهم مستقرة عند القياس في منازلهم، إلا أنهم يُظهرون ارتفاعًا عابرًا داخل العيادات أثناء الفحص الطبي.