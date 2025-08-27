"الصحة" توجّه 4 خطوات لحماية الأبناء من الإجهاد الحراري مع بداية العام الدراسي

وتشدد الحملة على أهمية توجيه الأطفال للعب أو الوقوف في الظل أو في الساحات المكيفة خلال اليوم الدراسي، وتزويدهم بكمية كافية من الماء تضمن ترطيب الجسم طوال ساعات النهار. كما تؤكد على ضرورة التأكد من وجود قارورة ماء في الحقيبة المدرسية يوميًا، وارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة تساعد الجسم على التنفس وتخفف تأثير الحرارة.