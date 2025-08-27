"الصحة" توجّه 4 خطوات لحماية الأبناء من الإجهاد الحراري مع بداية العام الدراسي

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبداية الموسم الدراسي، أطلقت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" حملة توعوية لحماية الأبناء من الإصابة بالإجهاد الحراري، مشيرة إلى أن وعي الأسرة يبدأ من تفاصيل بسيطة تصنع فارقًا كبيرًا.
وتشدد الحملة على أهمية توجيه الأطفال للعب أو الوقوف في الظل أو في الساحات المكيفة خلال اليوم الدراسي، وتزويدهم بكمية كافية من الماء تضمن ترطيب الجسم طوال ساعات النهار. كما تؤكد على ضرورة التأكد من وجود قارورة ماء في الحقيبة المدرسية يوميًا، وارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة تساعد الجسم على التنفس وتخفف تأثير الحرارة.
وتوضح "الصحة" أن شرب الماء بانتظام لا يحمي فقط من الجفاف، بل يعزز من عملية الهضم، ويحسّن التركيز في الحصص الدراسية، ويساعد الجسم على الحفاظ على توازنه في درجات الحرارة المرتفعة.
وتأتي هذه الإرشادات ضمن جهود وطنية متواصلة بالتعاون مع هيئة الصحة العامة "وقاية"، لتثقيف الأسر والطلاب وتعزيز الوقاية في البيئة المدرسية منذ اليوم الأول.