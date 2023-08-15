أين الأصلي؟.. "الخضيري": العسل بالأسواق طبيعي بنسبة ٧٠% لهذه الأسباب

وأوضح "الخضيري"، أن أنواع العسل الأصلي كثيرة ودرجاته متنوعة، منها الطبيعي ١٠٠% في البلاد التي فيها غابات وغطاء نباتي كثيف أو أزهار متنوعة، وحسب مكان وبيئة معيشة ورعي وتنقل النحل، مشيراً إلى "المراعي والغابات والأشجار بأنواعها وأزهارها ومنها الحولية ومنها الدائمة والبرية".