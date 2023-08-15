أين الأصلي؟.. "الخضيري": العسل بالأسواق طبيعي بنسبة ٧٠% لهذه الأسباب

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن العسل المتوافر في الأسواق طبيعي وصحي بنسبة تصل إلى ٧٠%، وذلك حسب بلد الإنتاج وطبيعته وأجوائه.
وأوضح "الخضيري"، أن أنواع العسل الأصلي كثيرة ودرجاته متنوعة، منها الطبيعي ١٠٠% في البلاد التي فيها غابات وغطاء نباتي كثيف أو أزهار متنوعة، وحسب مكان وبيئة معيشة ورعي وتنقل النحل، مشيراً إلى "المراعي والغابات والأشجار بأنواعها وأزهارها ومنها الحولية ومنها الدائمة والبرية".
وأضاف: "يختلف حسب الموسم؛ حيث عسل الربيع هو الأفضل لتوافر الزهور وحبوب اللقاح، وكذلك أول الصيف أو بداية الشتاء، أما عسل النحل وقت الشتاء القارس، فهو في الغالب نتيجة تغذية النحل بالسكريات أو غيرها لعدم وجود أزهار ونباتات يتغذى عليها ويجلب منها الرحيق".