يحافظ على قلبك وضغطك.. "فوائد التمر" في 4 كبسولات من "صحي القصيم"

كشف تجمُّع القصيم الصحي، عن 4 فوائد من "فوائد التمر الصحية"، مشيراً إلى ما يحتوي عليه من ألياف وسكريات ومضادّات أكسدة.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن التمر يعمل على تعزيز الطاقة؛ حيث "يحتوي على سكريات طبيعية تمنح طاقة سريعة"، كما أنه يحسّن الهضم لدور "الألياف في التمر في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء".
كما أن التمر يدعم القلب، فهو "غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم"، ويقوي المناعة لـ "احتوائه على مضادّات الأكسدة التي تعزّز جهاز المناعة وتحارب الالتهابات".