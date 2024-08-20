يحافظ على قلبك وضغطك.. "فوائد التمر" في 4 كبسولات من "صحي القصيم"

وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن التمر يعمل على تعزيز الطاقة؛ حيث "يحتوي على سكريات طبيعية تمنح طاقة سريعة"، كما أنه يحسّن الهضم لدور "الألياف في التمر في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء".