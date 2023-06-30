دراسة: الوحدة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري

وفيما يتعلّق بالدراسة فقد بحث الباحثون في بيانات من "بايوبنك" بالمملكة المتحدة -وهي قاعدة بيانات على الإنترنت للسجلات الطبية وسجلات نمط الحياة لأكثر من نصف مليون بريطاني- تضمّ أكثر من 18 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا كانوا يعانون من مرض السكري، ولكن لم يكن لديهم أمراض بالقلب في بداية الدراسة التي استمرّت عقدًا من الزمان؛ بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.